Женщина на ВАЗе сбила 17-летнюю девочку в Энгельсе

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-09T11:41:42+03:00

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На улице Студенческая в Энгельсе автомобиль ВАЗ-21070 сбил несовершеннолетнюю.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась напротив дома №143 в 07:40.

Автомобилем управляла 27-летняя женщина. Пострадавшая — 17-летняя девушка. По предварительной версии, она переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

После оказания первой медпомощи пострадавшая была отпущена, ей назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. Туман и гололедица, особенно по ночам и в утренние часы, создают повышенную опасность. Ситуация усугубляется отсутствием у пешеходов световозвращающих элементов на одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU