2019-12-09T08:37:42+03:00
Происшествия

Под Саратовом мужчина забил двоюродного брата после ночной пьянки

Родственники не помогли потерпевшему, считая, что он просто уснул на полу
Ольга Симонова
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В Саратовской области следователи заключили под стражу 31-летнего мужчину, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его двоюродного брата.

- По версии следствия, 41-летний саратовец гостил в Красном Куте. Вечером 2 декабря родственники собрались за столом, а ближе к ночи пошли спать, кроме двух мужчин, они продолжили пить, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Около пяти часов утра двоюродные братья вышли во двор, и старший сказал, что хочет еще выпить, а младший отметил, что алкоголь закончился и нужно идти спать.

На этой почве мужчины поругались, и 31-летний начал бить кулаками старшего брата по голове.

Пострадавший встал и пошел домой, где упал на пол, но родственники подумали, что он уснул, и не обратили внимания. Только через какое-то время очевидцы поняли, что он мертв. Судмедэкспертиза установила, что саратовец скончался от тупой травмы головы.

Следователи задержали 31-летнего злоумышленника и предъявили ему обвинение, он во всем признался.

Суд отправил мужчину под стражу на время расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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