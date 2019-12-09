Саратовцы взяли четыре медали всероссийского рейтингового турнира по бадминтону
В Уфе 8 декабря завершился всероссийский рейтинговый турнир по бадминтону, посвященный памяти С. В. Приказчикова.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в турнире приняли участие 110 спортсменов из 12 регионов РФ.
Так, саратовские спортсмены взяли четыре медали соревнований.
Второе место в мужском парном разряде завоевали Михаил Лебедев и Глеб Агеенко. Бронзу в этой же номинации взяли Станислав Проскура и Михаил Шепырев.
Михаил Лебедев взял два третьих места: в мужском одиночном и смешанном парном разрядах.
ИСТОЧНИК KP.RU