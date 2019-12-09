2019-12-09T08:30:58+03:00
Происшествия

В Саратове бомж отобрал у таксиста телефон

Гаджет он продал неизвестному на вокзале
Дарья Вострикова
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Полиция Кировского района раскрыла грабеж у 44-летнего водителя такси.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 7 декабря в 1:00, у дома №166 на Большой Садовой улице неизвестный отобрал у него телефон черного цвета марки Honor стоимостью 7 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 33-летний бомж-рецидивист. Он признался, что продал чужую технику неизвестному в районе автовокзала.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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