В Саратове бомж отобрал у таксиста телефон

СЕГОДНЯ 08:30 2019-12-09T08:30:58+03:00

Гаджет он продал неизвестному на вокзале

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Полиция Кировского района раскрыла грабеж у 44-летнего водителя такси.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 7 декабря в 1:00, у дома №166 на Большой Садовой улице неизвестный отобрал у него телефон черного цвета марки Honor стоимостью 7 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 33-летний бомж-рецидивист. Он признался, что продал чужую технику неизвестному в районе автовокзала.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU