В Саратове бомж отобрал у таксиста телефон
Гаджет он продал неизвестному на вокзале
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Полиция Кировского района раскрыла грабеж у 44-летнего водителя такси.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 7 декабря в 1:00, у дома №166 на Большой Садовой улице неизвестный отобрал у него телефон черного цвета марки Honor стоимостью 7 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 33-летний бомж-рецидивист. Он признался, что продал чужую технику неизвестному в районе автовокзала.
На мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU