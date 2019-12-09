Саратовцы оказались одними из самых неревнивых жителей России

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-09T08:41:46+03:00

Более равнодушными оказались только жители Санкт-Петербурга

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Саратовцы оказались одними из самых равнодушных жителей России.

Как свидетельствуют итоги опроса, проведенного агентством Zoom Market, Саратов оказался на предпоследнем месте в рейтинге самых «ревнивых» городов.

Больше всего подвержены ревности оказались жители Казани, Сочи и Махачкалы. Рейтинг, кроме Саратова, замыкают Челябинск и Санкт-Петербург.

Опрос был проведен в 25 городах России среди 3 тыс. мужчин и женщин, находящихся в отношениях. Они отвечали на вопросы: доверяете ли вы партнеру и можете ли назвать себя ревнивым человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU