Саратовцы оказались одними из самых неревнивых жителей России
Более равнодушными оказались только жители Санкт-Петербурга
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Саратовцы оказались одними из самых равнодушных жителей России.
Как свидетельствуют итоги опроса, проведенного агентством Zoom Market, Саратов оказался на предпоследнем месте в рейтинге самых «ревнивых» городов.
Больше всего подвержены ревности оказались жители Казани, Сочи и Махачкалы. Рейтинг, кроме Саратова, замыкают Челябинск и Санкт-Петербург.
Опрос был проведен в 25 городах России среди 3 тыс. мужчин и женщин, находящихся в отношениях. Они отвечали на вопросы: доверяете ли вы партнеру и можете ли назвать себя ревнивым человеком.
ИСТОЧНИК KP.RU