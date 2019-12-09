В Ртищевском районе бездомный сгорел в чужом жилище, желая согреться

СЕГОДНЯ 07:58 2019-12-09T07:59:01+03:00

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В Ртищевском районе Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту гибели на пожаре пенсионера.

- По предварительным данным, около трех часов ночи 8 декабря жители села Салтыковка заметили, что горит частный дом, в котором с разрешения хозяина жил 75-летний мужчина, не имевший своего жилья. Пожарные потушили пламя и в комнате на кровати нашли тело, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Следователи не обнаружили повреждений на трупе. Основной причиной возгорания рассматривается нарушение техники безопасности при использовании отопительной системы: газовая колонка работала слишком долго, дымоход раскалился, из-за чего загорелся потолок, а после огонь перекинулся на крышу жилища.

Фото СУ СКР по Саратовской области

В рамках проверки назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти мужчины. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU