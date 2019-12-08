На Саратов опустился туман: ГИБДД предупреждает об опасности на дорогах
ГИБДД по Саратову напоминает о безопасности во время тумана.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, на город вновь опустился густой туман, поэтому следует проявлять максимальную бдительность.
Во время тумана необходимо включить ближний свет и увеличить дистанцию до других машин. Кроме того, не рекомендуется совершать резкие перестроения или торможения. Во время тумана самый опасный маневр – обгон.
Пешеходам настойчиво рекомендуется носить на одежде световозвращающие элементы. А также соблюдать правила дорожного движение, переходить улицу только в положенных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU