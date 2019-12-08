2019-12-08T20:33:03+03:00
Происшествия

На Саратов опустился туман: ГИБДД предупреждает об опасности на дорогах

Водителям рекомендуется не совершать обгонов
Екатерина Семенова
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ГИБДД по Саратову напоминает о безопасности во время тумана.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, на город вновь опустился густой туман, поэтому следует проявлять максимальную бдительность.

Во время тумана необходимо включить ближний свет и увеличить дистанцию до других машин. Кроме того, не рекомендуется совершать резкие перестроения или торможения. Во время тумана самый опасный маневр – обгон.

Пешеходам настойчиво рекомендуется носить на одежде световозвращающие элементы. А также соблюдать правила дорожного движение, переходить улицу только в положенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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