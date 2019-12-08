Пьяный ершовец вызвал спасателей, чтобы зайти в свой дом

СЕГОДНЯ 20:27 2019-12-08T20:28:14+03:00

Мужчина остался недоволен, что спасатели не прибыли в ту же минуту

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Житель Ершова вызвал спасателей, сообщив, что замерзает на улице и не может попасть домой.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, по указанному адресу, на улице Нефтяников, 2/2 выехали спасатели Ершовской ППС.

Оказалось, что мужчина сильно пьян и действительно не может зайти в собственный дом.

Фото Саратовской областной службы спасения

Когда ему помогли открыть дверь, он начал предъявлять претензии, что спасатели ехали слишком долго. По его мнению, они должны были явиться буквально через минуту после вызова.

ИСТОЧНИК KP.RU