Сын певицы Валерии попал в ДТП на трассе под Санкт-Петербургом

СЕГОДНЯ 17:45 2019-12-08T17:48:19+03:00

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В Ленинградской области в аварию попал Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, уроженки Саратовской области.

Как сообщает «КП-Санкт-Петербург», ДТП случилось на трассе М-11, примерно в 20-ти км от северной столицы.

Автомобиль Mercedes, в котором 23-летний Арсений Шульгин ехал со своей девушкой, занесло на трассе. После этого машина врезалась в отбойник на разделительной полосе.

При этом в местном ГИБДД уточнили, что за рулем находилась именно девушка. У нее после аварии сломана рука, а сын певицы получил травму лица. Однако обоих пострадавших уже отпустили из больницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/748457" frameborder="0"></iframe> Сын Валерии попал в страшную аварию.Сейчас наследник певицы находится в больнице

ИСТОЧНИК KP.RU