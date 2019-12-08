2019-12-08T17:48:19+03:00
Происшествия

Сын певицы Валерии попал в ДТП на трассе под Санкт-Петербургом

За рулем находилась его девушка
Екатерина Семенова
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Скриншот с сайта InstagramСкриншот с сайта Instagram
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В Ленинградской области в аварию попал Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, уроженки Саратовской области.

Как сообщает «КП-Санкт-Петербург», ДТП случилось на трассе М-11, примерно в 20-ти км от северной столицы.

Автомобиль Mercedes, в котором 23-летний Арсений Шульгин ехал со своей девушкой, занесло на трассе. После этого машина врезалась в отбойник на разделительной полосе.

При этом в местном ГИБДД уточнили, что за рулем находилась именно девушка. У нее после аварии сломана рука, а сын певицы получил травму лица. Однако обоих пострадавших уже отпустили из больницы.

Сын Валерии попал в страшную аварию.Сейчас наследник певицы находится в больнице

ИСТОЧНИК KP.RU

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