Сын певицы Валерии попал в ДТП на трассе под Санкт-Петербургом
В Ленинградской области в аварию попал Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, уроженки Саратовской области.
Как сообщает «КП-Санкт-Петербург», ДТП случилось на трассе М-11, примерно в 20-ти км от северной столицы.
Автомобиль Mercedes, в котором 23-летний Арсений Шульгин ехал со своей девушкой, занесло на трассе. После этого машина врезалась в отбойник на разделительной полосе.
При этом в местном ГИБДД уточнили, что за рулем находилась именно девушка. У нее после аварии сломана рука, а сын певицы получил травму лица. Однако обоих пострадавших уже отпустили из больницы.
Сын Валерии попал в страшную аварию.Сейчас наследник певицы находится в больнице
ИСТОЧНИК KP.RU