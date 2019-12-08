На обслуживание вертолета саратовского правительства потребуется 9 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-08T15:52:57+03:00

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На сайте Госзакупок появилась заявка на полеты вертолета Ми-8Т от «транспортного управления» Саратовской области.

Саратовское правительство готово оплатить три месяца, то есть 20 летных часов. Общая стоимость контракта составляет почти 9 млн рублей.

Летная эксплуатация предусматривает «обеспечение мероприятий, проводимых Правительством Саратовской области, включая все виды обеспечения полетов, а также аэропортовые услуги и наземное обслуживание в АП Гагарин, включая обслуживание пассажиров».

ИСТОЧНИК KP.RU