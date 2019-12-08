Два ВАЗа вылетели в кювет после лобового столкновения в Балаковском районе

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-08T13:27:50+03:00

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В Балаковском районе Саратовской области столкнулись два ВАЗа.

Как сообщает «ЧП-Саратов», авария произошла возле села Николаевка.

Автомобили ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114 после лобового удара вылетели в кювет. Одному из водителей, 29-летнему мужчине, потребовалась помощь спасателей – его извлекли из салона с помощью гидравлического инструмента. Пострадавший был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU