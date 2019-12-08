Отключена вода на десятках улиц Заводского района Саратова

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-08T12:06:17+03:00

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В Саратове в воскресенье 8 декабря десятки улиц остались без воды.

Как сообщили» КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на городском водоводе.

Ориентировочно до полуночи не будет воды в домах на улицах: Крымская, Азина, Васильковская, Верхоянская, Вологодская, Ленинградская, Пензенская, Расковой, Авиастроителей, Орджиникидзе, Солнечная, на Крымских проезде и тупике, проспекте Энтузиастов.

Также отключение коснулось поселков Шарковка, Целинстрой, 1, 2, 4-го Жилучастков, ЖСК «Ангара», «Турбина», «Станочник», «Дружба», «Авиатор», «Прогресс», «Барнаульский», «Новый быт», «Источник» и многих других.

ИСТОЧНИК KP.RU