2019-12-08T12:06:17+03:00
Общество

Отключена вода на десятках улиц Заводского района Саратова

Ведутся работы на сетях
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове в воскресенье 8 декабря десятки улиц остались без воды.

Как сообщили» КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на городском водоводе.

Ориентировочно до полуночи не будет воды в домах на улицах: Крымская, Азина, Васильковская, Верхоянская, Вологодская, Ленинградская, Пензенская, Расковой, Авиастроителей, Орджиникидзе, Солнечная, на Крымских проезде и тупике, проспекте Энтузиастов.

Также отключение коснулось поселков Шарковка, Целинстрой, 1, 2, 4-го Жилучастков, ЖСК «Ангара», «Турбина», «Станочник», «Дружба», «Авиатор», «Прогресс», «Барнаульский», «Новый быт», «Источник» и многих других.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два ВАЗа вылетели в кювет после лобового столкновения в Балаковском районе
Дольщики отметили особое внимание Вячеслава Володина к их проблемам
В Саратовской области начала работу почта Деда Мороза
На трассе под Саратовом иномарка столкнулась с пассажирским автобусом
Пассажир погиб в вылетевшей с трассы «девятке» в Дергачовском районе
В Саратове наркоторговка купила золото на 100 тыс. рублей для «отмывания» доходов
Команда «Протон-Саратов» одолела «Динамо-Метар» и вышла в лидеры Суперлиги
В воскресенье на дорогах Саратова вновь будет скользко
Задержан вор из автомобилей в Заводском районе
Дома на Малой Горной в Саратове остались без тепла
Жителям Энгельса вернули отопление через 16 часов
Дед Мороз пригласил саратовцев в Великий Устюг
В Саратове сбит переходивший дорогу в неположенном месте мужчина