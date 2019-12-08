2019-12-08T11:54:46+03:00
Общество

В Саратовской области начала работу почта Деда Мороза

Все желающие могут отправить ему свои пожелания подарков
Екатерина Семенова
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В отделениях «Почты России» в Саратовской области начала работу почта Деда Мороза.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС региона, в центральных отделениях можно будет отправить письма Деду Морозу.

Корреспонденция с желаниями будет приниматься до конца новогодних праздников. Специальные почтовые ящики украшены изображениями самого Деда Мороза, а также почтальона Печкина. Кроме того, там же указан точный адрес получателя: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Такие письма будут обрабатываться в первую очередь. Например, в прошлом году в Великий Устюг пришло более 200 тыс. писем от детей и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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