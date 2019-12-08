2019-12-08T11:10:13+03:00
Происшествия

На трассе под Саратовом иномарка столкнулась с пассажирским автобусом

Пострадал водитель легковушки
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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На автодороге БалашовРтищево Саратовской области (Балашовский район) утром 8 декабря случилось ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около 08:15.

По предварительной версии, 47-летний водитель автомобиля Toyota допустил столкновение с автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту №133.

В настоящее время известно о госпитализации водителя иномарки.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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