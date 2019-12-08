Пассажир погиб в вылетевшей с трассы «девятке» в Дергачовском районе
Машина врезалась в дерево
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Утром в Дергачевском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором погиб человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась на втором км дороги к поселку Красная речка.
Около семи утра 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением. Машины вылетела в кювет и врезалась в дерево.
От полученных травм 38-летний пассажир скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU