2019-12-08T10:32:16+03:00
Происшествия

Пассажир погиб в вылетевшей с трассы «девятке» в Дергачовском районе

Машина врезалась в дерево
Екатерина Семенова
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Утром в Дергачевском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась на втором км дороги к поселку Красная речка.

Около семи утра 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением. Машины вылетела в кювет и врезалась в дерево.

От полученных травм 38-летний пассажир скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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