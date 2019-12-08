В Саратове наркоторговка купила золото на 100 тыс. рублей для «отмывания» доходов

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-08T09:39:08+03:00

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В Саратове полиция задержала 39-летнюю женщину в рамках операции «Антикриминал».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, ее подозревают в незаконном хранении и сбыте наркотиков.

При этом установлено, что в период с августа по 19 сентября 2019 года женщина купила золотые украшения на сумму не менее 99 575 рублей, чтобы легализовать деньги, полученные от продажи наркотиков.

Задержанная была арестована.

ИСТОЧНИК KP.RU