Команда «Протон-Саратов» одолела «Динамо-Метар» и вышла в лидеры Суперлиги

СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-08T08:52:22+03:00

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Команда «Протон-Саратов» одолела «Динамо-Метар» из Челябинска на его поле.

Игра состоялась в субботу, 7 декабря в рамках чемпионата женской волейбольной Суперлиги.

Игра завершилась со счетом 3:2 (18:25, 20:25, 25:23, 25:22, 15:10). Это стало пятой победой подряд у саратовской команды, что позволило на тот момент занять первую строчку в турнирной таблице Суперлиги.

Следующая игра – с московским «Динамо» состоится 13 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU