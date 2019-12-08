Команда «Протон-Саратов» одолела «Динамо-Метар» и вышла в лидеры Суперлиги
Игра закончилась со счетом 3:2
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Команда «Протон-Саратов» одолела «Динамо-Метар» из Челябинска на его поле.
Игра состоялась в субботу, 7 декабря в рамках чемпионата женской волейбольной Суперлиги.
Игра завершилась со счетом 3:2 (18:25, 20:25, 25:23, 25:22, 15:10). Это стало пятой победой подряд у саратовской команды, что позволило на тот момент занять первую строчку в турнирной таблице Суперлиги.
Следующая игра – с московским «Динамо» состоится 13 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU