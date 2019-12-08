В воскресенье на дорогах Саратова вновь будет скользко

СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-08T07:59:41+03:00

В Саратове на дорогах будет скользко Фото: Екатерина Семенова

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В Саратовской области в воскресенье 8 декабря ожидается облачная погода, возможны прояснения.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу синоптиков, осадки маловероятны, однако ближе к вечеру может заморосить, местами выпадет мокрый снег.

Утром ожидается туман с видимостью 500-1000 м, а также изморозь до 20 мм и гололед до 6 мм. На дорогах – гололедица.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 5-10 м/с, а при порывах – до 14 м/с.

Столбик термометра днем покажет -2+3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU