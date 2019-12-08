В воскресенье на дорогах Саратова вновь будет скользко
Ожидается гололедица, туман и южный ветер
В Саратове на дорогах будет скользкоФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области в воскресенье 8 декабря ожидается облачная погода, возможны прояснения.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу синоптиков, осадки маловероятны, однако ближе к вечеру может заморосить, местами выпадет мокрый снег.
Утром ожидается туман с видимостью 500-1000 м, а также изморозь до 20 мм и гололед до 6 мм. На дорогах – гололедица.
Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 5-10 м/с, а при порывах – до 14 м/с.
Столбик термометра днем покажет -2+3 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU