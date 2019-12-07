СЕГОДНЯ 19:42 2019-12-07T19:42:01+03:00

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Дома на Малой Горной в Саратове остались без тепла.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ региона, это связано с переводом котельной от «Т Плюс» на сети СарГРЭС (подразделение ПАО «Т Плюс»).

Параметры отопления снижены в домах №2 и 2а.

На объекте идут пусконаладочные работы. Предполагается, что монтаж оборудования завершится сегодня, после чего планируется начать восстанавливать нормативы тепла в домах.

ИСТОЧНИК KP.RU