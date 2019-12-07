Дома на Малой Горной в Саратове остались без тепла
Ведутся работы на котельной подразделения «Т Плюс»
.Фото: Александр Уриевский
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Дома на Малой Горной в Саратове остались без тепла.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ региона, это связано с переводом котельной от «Т Плюс» на сети СарГРЭС (подразделение ПАО «Т Плюс»).
Параметры отопления снижены в домах №2 и 2а.
На объекте идут пусконаладочные работы. Предполагается, что монтаж оборудования завершится сегодня, после чего планируется начать восстанавливать нормативы тепла в домах.
ИСТОЧНИК KP.RU