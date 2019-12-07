Дед Мороз пригласил саратовцев в Великий Устюг

СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-07T16:23:26+03:00

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На Театральной площади Саратова сегодня, 7 декабря, всех горожан с наступающим Новым годом поздравил Дед Мороз из Великого Устюга.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на главной площади состоялся праздничный концерт, одним из выступающих стала Анна Чудова, юная участниуа проекта «Ты супер!».

- Приезжайте ко мне в гости в Великий Устюг, я вас буду очень ждать! – пригласил саратовцев Дед Мороз.

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ИСТОЧНИК KP.RU