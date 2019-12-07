Дед Мороз пригласил саратовцев в Великий Устюг
Праздничное выступление состоялось на Театральной площади
.
Изменить размер текста:
На Театральной площади Саратова сегодня, 7 декабря, всех горожан с наступающим Новым годом поздравил Дед Мороз из Великого Устюга.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на главной площади состоялся праздничный концерт, одним из выступающих стала Анна Чудова, юная участниуа проекта «Ты супер!».
- Приезжайте ко мне в гости в Великий Устюг, я вас буду очень ждать! – пригласил саратовцев Дед Мороз.
.
ИСТОЧНИК KP.RU