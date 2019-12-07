На сцене театра «Версия» состоялась премьера спектакля «Четвертый стул»

СЕГОДНЯ 15:09 2019-12-07T15:09:58+03:00

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Саратовский новый драматический театр «Версия» продолжает радовать зрителей новыми работами. 6 декабря состоялась премьера лирического фарса «Четвертый стул» по пьесе итальянского поэта, писателя, сценариста (работавшего с Федерико Феллини, Андреем Тарковским) Тонино Гуэрра и французской журналистки Люсиль Лакс. Автор проекта – актер театра Юрий Лапшин. Идею своего спектакля режиссер мечтал воплотить на сцене почти полтора десятилетия.

О чем же новый спектакль театра «Версия»? Действующих персонажей в пьесе столько же, сколько и авторов – двое: мужчина и женщина. Автор исследует взаимоотношение между полами, которые, то притягиваются, то отталкиваются. Главные роли исполнили режиссер постановки Юрий Лапшин и актриса театра Екатерина Серебренникова.

Фото Армена Осипяна

С первых минут артисты показывают высокий уровень актерского мастерства и заставляют зрителей поверить всему, что происходит на сцене. У Екатерины Серебренниковой в спектакле «Четвертый стул» первая драматическая роль на сцене театра «Версия», до этого она играла лишь в детских постановках. Актриса одной репликой могла заставить зал смеяться или сопереживать ее героине.

Фото Армена Осипяна

Спектакль поставлен на средства государственной стипендии Союза театральный деятелей РФ. «Четвертый стул» это постановка о мужчине и женщине. От главного героя ушла жена, и он остался один. Ему кажется, что жить дальше нет смысла. В голову начинают приходить страшные мысли. И вот однажды раздается звонок в дверь и приходит женщина, но уже другая. Она уверенно заходит к мужчине в квартиру и пытается вести себя так, как у себя дома. Женщине не известно о том, что герой хочет покончить с собой. Способна ли она вернуть ему надежду и желание жить дальше? Об этом рассуждает премьерный спектакль театра «Версия».

Фото Армена Осипяна

Интересным режиссерским решением была пара теней, которую исполнили Александр Котелков и Валентина Башкатова. Актеров не было видно на сцене – лишь их тени. Они создавали изящные и отчасти комические пантомимы. Хореографом выступила Светлана Титова. Отдельно бы хотелось отметить музыкальное оформление, которое создавало в постановке определенный колорит. Изящный эффект придавал спектаклю минимализм в декорациях.

Фото Армена Осипяна

Спектакль «Четвертый стул» способен заставить зрителей смеяться и размышлять над философскими вопросами. Новая постановка театра «Версия» сочетает в себе изысканную сценографию и талантливую игру актеров. Во время поклона артистам вручили цветы и наградили громкими аплодисментами. Следующий показ состоится 24 января.

ИСТОЧНИК KP.RU