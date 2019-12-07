2019-12-07T15:09:58+03:00
Звезды

На сцене театра «Версия» состоялась премьера спектакля «Четвертый стул»

Главную роль исполнил автор проекта Юрий Лапшин
Армен Осипян
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Фото Армена ОсипянаФото Армена Осипяна
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Саратовский новый драматический театр «Версия» продолжает радовать зрителей новыми работами. 6 декабря состоялась премьера лирического фарса «Четвертый стул» по пьесе итальянского поэта, писателя, сценариста (работавшего с Федерико Феллини, Андреем Тарковским) Тонино Гуэрра и французской журналистки Люсиль Лакс. Автор проекта – актер театра Юрий Лапшин. Идею своего спектакля режиссер мечтал воплотить на сцене почти полтора десятилетия.

О чем же новый спектакль театра «Версия»? Действующих персонажей в пьесе столько же, сколько и авторов – двое: мужчина и женщина. Автор исследует взаимоотношение между полами, которые, то притягиваются, то отталкиваются. Главные роли исполнили режиссер постановки Юрий Лапшин и актриса театра Екатерина Серебренникова.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

С первых минут артисты показывают высокий уровень актерского мастерства и заставляют зрителей поверить всему, что происходит на сцене. У Екатерины Серебренниковой в спектакле «Четвертый стул» первая драматическая роль на сцене театра «Версия», до этого она играла лишь в детских постановках. Актриса одной репликой могла заставить зал смеяться или сопереживать ее героине.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Спектакль поставлен на средства государственной стипендии Союза театральный деятелей РФ. «Четвертый стул» это постановка о мужчине и женщине. От главного героя ушла жена, и он остался один. Ему кажется, что жить дальше нет смысла. В голову начинают приходить страшные мысли. И вот однажды раздается звонок в дверь и приходит женщина, но уже другая. Она уверенно заходит к мужчине в квартиру и пытается вести себя так, как у себя дома. Женщине не известно о том, что герой хочет покончить с собой. Способна ли она вернуть ему надежду и желание жить дальше? Об этом рассуждает премьерный спектакль театра «Версия».

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Интересным режиссерским решением была пара теней, которую исполнили Александр Котелков и Валентина Башкатова. Актеров не было видно на сцене – лишь их тени. Они создавали изящные и отчасти комические пантомимы. Хореографом выступила Светлана Титова. Отдельно бы хотелось отметить музыкальное оформление, которое создавало в постановке определенный колорит. Изящный эффект придавал спектаклю минимализм в декорациях.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Спектакль «Четвертый стул» способен заставить зрителей смеяться и размышлять над философскими вопросами. Новая постановка театра «Версия» сочетает в себе изысканную сценографию и талантливую игру актеров. Во время поклона артистам вручили цветы и наградили громкими аплодисментами. Следующий показ состоится 24 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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