Рецидивист украл из магазина в Саратове 50 рублей и две банковских карты
Картами злоумышленник расплачивался за покупки
Изменить размер текста:
В полицию Октябрьского района Саратова с заявлением о краже обратилась 52-летняя женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, около 16:50 неизвестный украл из подсобного помещения магазина на улице Чапаева кошелек. Добычей злоумышленника стали 50 рублей и две банковские карты, с которых он потом похитил 7 981 рубль при оплате товаров.
По данному факту возбуждено уголовное дело. 6 декабря полиция задержала 38-летнего ранее неоднократно судимого за кражи, грабеж и умышленное причинение вреда здоровью мужчину.
Он признался в преступлении.
ИСТОЧНИК KP.RU