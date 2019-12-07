Рецидивист украл из магазина в Саратове 50 рублей и две банковских карты

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-07T14:05:16+03:00

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В полицию Октябрьского района Саратова с заявлением о краже обратилась 52-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, около 16:50 неизвестный украл из подсобного помещения магазина на улице Чапаева кошелек. Добычей злоумышленника стали 50 рублей и две банковские карты, с которых он потом похитил 7 981 рубль при оплате товаров.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 6 декабря полиция задержала 38-летнего ранее неоднократно судимого за кражи, грабеж и умышленное причинение вреда здоровью мужчину.

Он признался в преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU