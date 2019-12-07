2019-12-07T11:08:01+03:00
Общество

Министр социального развития Саратовской области отмечает день рождения

Ирина Бузилова родилась в Красноармейске
Екатерина Семенова
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Ирина Бузилова. Фото министерства социального развития Саратовской областиИрина Бузилова. Фото министерства социального развития Саратовской области
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Министр социального развития Саратовской области Ирина Бузилова сегодня, 7 декабря, отмечает день рождения.

Ирина Бузилова родилась В 1974 году в Красноармейске.

Будущий министр окончила СГУ по специальности «социальная педагогика» и впоследствии трудоустроилась в Дом детского творчества в Красноармейске, где занималась кружковой работой. Также она работала библиотекарем, педагогом, специалистом по охране труда.

Министром социального развития Ирина Бузилова назначена 5 февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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