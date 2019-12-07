Задержан вор из автомобилей в Заводском районе

СЕГОДНЯ 20:32 2019-12-07T20:32:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заводском районе Саратова полиция задержала подозреваемого в кражах из автомобилей.

Как сообщили «КП_Саратов» в ГУ МВД региона, заявления потерпевших поступили еще в апреле.

У 26-летней владелицы автомобиля «Лада Гранта» неизвестные вытащили автомагнитолу Pioneer. Из другого автомобиля «Лада Гранта», принадлежащего 25-летнему мужчине, злоумышленник похитил антирадар SHO-ME, накладку на стойки, крышку блока предохранителя.

Примечательно, что у обеих машин злоумышленник разбивал окна задних левых дверей.

6 декабря в рамках операции «Антикриминал» был задержан 23-летний парень, который ранее уже был судим за кражу и грабеж. Он сообщил, что похищенные вещи продал неизвестному, а деньги потратил.

ИСТОЧНИК KP.RU