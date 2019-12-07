2019-12-07T09:02:01+03:00
Происшествия

В Вольске подросток попался на угоне автомобиля

Мальчик был задержан
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вольске Саратовской области у 44-летней женщины угнали автомобиль ВАЗ-2108.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, машина была припаркована у дома №206 по улице Ленина.

Преступление было совершено в ночь на 28 ноября.

Впоследтсвии «восьмерку» нашли на перекрестке улиц Чернышевского и Малыковской в технически исправном состоянии и вернули хозяйке.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 6 декабря полиция задержала подозреваемого – ранее не судимого 14-летнего местного жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Встали трамваи №11 из-за ДТП на улице Крайняя
Число замерзающих из-за отключения тепла жителей Энгельса выросло до 32,5 тыс.
Министр социального развития Саратовской области отмечает день рождения
Volkswagen Polo протаранил столб в Энгельсе
В Заводском районе вновь не будет воды
Пьяный водитель на Geely протаранил припаркованный ВАЗ на Чапаева
В Энгельсе 20 тыс. жителей всю субботу проведут без отопления из-за работ «Т Плюс»
В перевернувшейся иномарке в Петровске погиб водитель
В Саратовской области будет теплая суббота
В селе Липовка сгорели пожилая женщина с сыном
В Балаково 27-летний мужчина выпал из окна 8 этажа и разбился насмерть
В Балакове прогремел взрыв в жилом доме
В Саратове мужчина погиб при падении с седьмого этажа
В Саратове мать с двумя детьми госпитализированы с отравлением
ДОМ.РФ обратился в Генпрокуратуру из-за мошенничества в «Капитель 2002»