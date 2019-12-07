В Вольске подросток попался на угоне автомобиля

СЕГОДНЯ 09:02 2019-12-07T09:02:01+03:00

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В Вольске Саратовской области у 44-летней женщины угнали автомобиль ВАЗ-2108.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, машина была припаркована у дома №206 по улице Ленина.

Преступление было совершено в ночь на 28 ноября.

Впоследтсвии «восьмерку» нашли на перекрестке улиц Чернышевского и Малыковской в технически исправном состоянии и вернули хозяйке.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 6 декабря полиция задержала подозреваемого – ранее не судимого 14-летнего местного жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU