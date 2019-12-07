В Вольске подросток попался на угоне автомобиля
Мальчик был задержан
Изменить размер текста:
В Вольске Саратовской области у 44-летней женщины угнали автомобиль ВАЗ-2108.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, машина была припаркована у дома №206 по улице Ленина.
Преступление было совершено в ночь на 28 ноября.
Впоследтсвии «восьмерку» нашли на перекрестке улиц Чернышевского и Малыковской в технически исправном состоянии и вернули хозяйке.
По данному факту возбуждено уголовное дело. 6 декабря полиция задержала подозреваемого – ранее не судимого 14-летнего местного жителя.
ИСТОЧНИК KP.RU