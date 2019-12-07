В перевернувшейся иномарке в Петровске погиб водитель

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-07T08:26:59+03:00

23-летний автомобилист не справился с управлением

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Около трех часов ночи в Петровске Саратовской области, на улице Энгельса, перевернулся автомобиль Mazda 6.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, за рулем находился 23-летний мужчина. Он скончался на месте.

По предварительной версии, молодой человек мог не справиться с управлением авто.

В аварии пострадал также 21-летний пассажир. Он был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU