В перевернувшейся иномарке в Петровске погиб водитель
23-летний автомобилист не справился с управлением
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Около трех часов ночи в Петровске Саратовской области, на улице Энгельса, перевернулся автомобиль Mazda 6.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, за рулем находился 23-летний мужчина. Он скончался на месте.
По предварительной версии, молодой человек мог не справиться с управлением авто.
В аварии пострадал также 21-летний пассажир. Он был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU