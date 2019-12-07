Пьяный водитель на Geely протаранил припаркованный ВАЗ на Чапаева

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-07T09:27:07+03:00

Один человек погиб, двое пострадали

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На улице Чапаева в Саратове ночью произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария случилась в 03:40 напротив дома №85.

Автомобиль Geely под управлением 22-летнего водителя врезался в припаркованный ВАЗ-2112.

Фото ГИБДД по Саратову

От полученных травм 22-летний пассажир иномарки скончался в больнице. Еще двое пассажиров – 25 и 29-ти лет – были осмотрены врачами и отпущены.

Установлено также, что водитель был пьян.

Фото ГИБДД по Саратову

ИСТОЧНИК KP.RU