Пьяный водитель на Geely протаранил припаркованный ВАЗ на Чапаева
Один человек погиб, двое пострадали
Фото ГИБДД по Саратову
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На улице Чапаева в Саратове ночью произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария случилась в 03:40 напротив дома №85.
Автомобиль Geely под управлением 22-летнего водителя врезался в припаркованный ВАЗ-2112.
Фото ГИБДД по Саратову
От полученных травм 22-летний пассажир иномарки скончался в больнице. Еще двое пассажиров – 25 и 29-ти лет – были осмотрены врачами и отпущены.
Установлено также, что водитель был пьян.
Фото ГИБДД по Саратову
ИСТОЧНИК KP.RU