В селе Липовка сгорели пожилая женщина с сыном

СЕГОДНЯ 22:21 2019-12-06T22:23:10+03:00

Останки тел найдены на пепелище их дома [фото]

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В Саратовской области на пожаре погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в селе Липовка Лысогорского района.

Утром 6 декабря местные жители заметили, что горит дом на улице Центральная. На место выехали пожарные, которые справились с огнем, однако здание выгорело полностью.

Фото СУ СКР по Саратовской области

На пепелище найдены останки тел двух человек, которые были сильно поражены пламенем. По предварительной версии, это 83-летняя хозяйка дома и ее 56-летний сын.

На месте работали следователи СУ СКР области. Основной версией пожара считается неосторожное обращение с огнем. После установления точных причин смерти и проведения пожарно-технической экспертизы будет принято процессуальное решение.

Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU