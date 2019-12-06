В селе Липовка сгорели пожилая женщина с сыном
В Саратовской области на пожаре погибли два человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в селе Липовка Лысогорского района.
Утром 6 декабря местные жители заметили, что горит дом на улице Центральная. На место выехали пожарные, которые справились с огнем, однако здание выгорело полностью.
Фото СУ СКР по Саратовской области
На пепелище найдены останки тел двух человек, которые были сильно поражены пламенем. По предварительной версии, это 83-летняя хозяйка дома и ее 56-летний сын.
На месте работали следователи СУ СКР области. Основной версией пожара считается неосторожное обращение с огнем. После установления точных причин смерти и проведения пожарно-технической экспертизы будет принято процессуальное решение.
Фото СУ СКР по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU