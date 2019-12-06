2019-12-06T22:23:10+03:00
Происшествия

В селе Липовка сгорели пожилая женщина с сыном

Останки тел найдены на пепелище их дома [фото]
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратовской области на пожаре погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в селе Липовка Лысогорского района.

Утром 6 декабря местные жители заметили, что горит дом на улице Центральная. На место выехали пожарные, которые справились с огнем, однако здание выгорело полностью.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

На пепелище найдены останки тел двух человек, которые были сильно поражены пламенем. По предварительной версии, это 83-летняя хозяйка дома и ее 56-летний сын.

На месте работали следователи СУ СКР области. Основной версией пожара считается неосторожное обращение с огнем. После установления точных причин смерти и проведения пожарно-технической экспертизы будет принято процессуальное решение.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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