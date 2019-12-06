2019-12-06T18:08:31+03:00
Общество

В Саратове мать с двумя детьми госпитализированы с отравлением

По предварительной версии, причиной мог стать заблокированный вытяжной канал
Екатерина Семенова
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В Саратове, на 2-м Кавказском тупике, 4, женщина с двумя детьми госпитализированы с отравлением.

Как сообщает портал «ЧП-Саратов», по предварительной версии, семья могла отравиться угарным газом.

Установлено, что вытяжная труба на крыше дома разрушена и кирпичи, упав в вытяжной канал, заблокировали воздухообмен.

Сейчас женщина с детьми в возрасте двух лет и четырех месяцев госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести. Сотрудники газовой службы перекрыли колонку.

На месте работают сотрудники областной службы спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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