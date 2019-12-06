ДОМ.РФ обратился в Генпрокуратуру из-за мошенничества в «Капитель 2002»
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Депутат Государственной думы Росси Николай Панков сегодня, 6 декабря, принял участие в совещании с обманутыми дольщиками в Саратове.
Он опубликовал пост в своем телеграм-канале «Пара слов» по итогам выступления председателя Госдумы Вячеслава Володина.
- ДОМ.РФ обратится в Генпрокуратуру по мошенничеству ЖСК «Капитель 2002». Там пытались оплатить дольщикам около 300 человек, что не оплатили полную стоимость квартир. ДОМ.РФ посчитал, что задвоенные люди не выплатили за квартиры, как дольщики, – написал Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU