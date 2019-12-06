2019-12-06T17:56:26+03:00
Общество

Володин предложил за три года сделать Саратов самым благоустроенным городом

На полный ремонт всех тротуаров потребуется 1,8 млрд рублей [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:
..Фото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин предложил за три года привести в порядок все тротуары Саратова.

- У нас процентов 80 разбиты, еще 10 процентов – просто нет тротуаров. Остается всего около 10 процентов тротуаров в нормальном состоянии, – заявил Володин сегодня, 6 декабря, во время рабочего визита в Саратов.

Он обратился к главе Саратова Михаилу Исаеву с предложением за декабрь-январь изучить досконально состояние городских тротуаров и затем создать общественный совет, где жители и эксперты смогут высказывать свои пожелания. При этом необходимо ремонт тротуаров увязать с ремонтом городских дорог.

После этого в течении трех лет, тремя этапами, привести все тротуары в норму.

- В течение трех лет сделать так, чтобы город был самым благоустроенным – сказал Володин.

Он считает, что для этого потребуется финансирование порядка 1,8 млрд рублей.

Володин предложил отремонтировать все саратовские тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове мужчина погиб при падении с седьмого этажа
В Саратове мать с двумя детьми госпитализированы с отравлением
ДОМ.РФ обратился в Генпрокуратуру из-за мошенничества в «Капитель 2002»
Володин дольщикам «Капитель 2002»: жулья много вокруг!
Панков: На встрече с Володиным – хорошие новости для дольщиков
Володин предложил расстаться с традицией застройщиков рассчитываться жильем
Саратовские предприниматели рассказали о своем опыте экспорта
Под Саратовом подросток украл с помощью сим-карты более 4 тыс. рублей
Саратовские бизнесмены посетят Монголию и Китай
Получивших компенсацию обманутых дольщиков могут освободить от НДФЛ
Сотрудники компании «Саратовгаз» устранили нарушения в работе газового оборудования, которые могли повлечь за собой отравление угарным газом
Улицы Саратова от снега убирали 225 человек
Под Вольском водитель грузовика не смог подкупить полицейского
В Саратове прошел конкурс юных художников
Выплаты обманутым дольщикам в Саратове в среднем на 30% превысят их затраты на квартиры
Работникам балашовского ЖКХ вернули 10 млн рублей долгов по зарплате
В Саратове прошел круглый стол для волонтеров
Житель Маркса проведет полгода в колонии за нетрезвую езду
В Саратовской области более 9,5 тыс. семей получают выплату на первенца
Злостный алиментщик из Энгельсского района «потерял» описанный телевизор
Панков: Володин предложил жителям Балаково придумать название будущего аэропорта
В Саратове пройдет турнир по армейскому рукопашному бою в честь Героя России