Володин предложил за три года сделать Саратов самым благоустроенным городом
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин предложил за три года привести в порядок все тротуары Саратова.
- У нас процентов 80 разбиты, еще 10 процентов – просто нет тротуаров. Остается всего около 10 процентов тротуаров в нормальном состоянии, – заявил Володин сегодня, 6 декабря, во время рабочего визита в Саратов.
Он обратился к главе Саратова Михаилу Исаеву с предложением за декабрь-январь изучить досконально состояние городских тротуаров и затем создать общественный совет, где жители и эксперты смогут высказывать свои пожелания. При этом необходимо ремонт тротуаров увязать с ремонтом городских дорог.
После этого в течении трех лет, тремя этапами, привести все тротуары в норму.
- В течение трех лет сделать так, чтобы город был самым благоустроенным – сказал Володин.
Он считает, что для этого потребуется финансирование порядка 1,8 млрд рублей.
Володин предложил отремонтировать все саратовские тротуары.
ИСТОЧНИК KP.RU