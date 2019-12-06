Володин предложил за три года сделать Саратов самым благоустроенным городом

СЕГОДНЯ 17:55 2019-12-06T17:56:26+03:00

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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин предложил за три года привести в порядок все тротуары Саратова.

- У нас процентов 80 разбиты, еще 10 процентов – просто нет тротуаров. Остается всего около 10 процентов тротуаров в нормальном состоянии, – заявил Володин сегодня, 6 декабря, во время рабочего визита в Саратов.

Он обратился к главе Саратова Михаилу Исаеву с предложением за декабрь-январь изучить досконально состояние городских тротуаров и затем создать общественный совет, где жители и эксперты смогут высказывать свои пожелания. При этом необходимо ремонт тротуаров увязать с ремонтом городских дорог.

После этого в течении трех лет, тремя этапами, привести все тротуары в норму.

- В течение трех лет сделать так, чтобы город был самым благоустроенным – сказал Володин.

Он считает, что для этого потребуется финансирование порядка 1,8 млрд рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/748265" frameborder="0"></iframe> Володин предложил отремонтировать все саратовские тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU