Саратовские предприниматели рассказали о своем опыте экспорта

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-06T16:55:35+03:00

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На сегодняшнем круглом столе в пресс-центре «КП-Саратов», посвященном реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», Наталья Корниенко, директор АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области», рассказала, что центр выводит новые предприятия и производителей на внешний рынок.

Спектр услуг обширен: новички могут воспользоваться образовательными и консультационными услугами, участвовать в выставках, бизнес-миссиях, конференциях, круглых столах. Для тех, кто уже твердо стоит на ногах, — выставки, поиск новых рынков.

Елизавета Нечаевская, заместитель министра — начальник управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области добавила, что это очень открытая организация. С планами мероприятий и ее деятельностью можно ознакомиться как на сайте, так и посмотреть в соцсетях.

Также своими впечатления поделились бизнесмены, получатели услуг.

- После нашего знакомства с Центром поддержки экспорта оборот продукции увеличился в два раза. Нам помогли осенью с участием в выставке в Москве, заключены контракты. Мы наладили контакты, перевозим сельхозпродукцию в Литву. На следующей неделе у нас переговоры с представителями из Китая, интересно сотрудничество со странами ЮАР, — поделился Серкали Турланов, директор ООО «АБСТ ГРУПП».

К его положительной оценке присоединился начальник отдела маркетинга и внешних коммуникаций ГК «Аврора».

- Компания занимается производством упаковочного оборудования. За последний год с помощью Центра поддержки экспорта мы начали работу на международном рынке, они оказали системную поддержку. Мы занялись созданием сайта на английском языке, начали участвовать в выставках, по итогам которых заключено несколько зарубежных контрактов. Также сертифицировали две единицы оборудования для поставок на рынок Европейского союза. Этот шаг важен для работы на рынке, — отметил Александр Дурасов.

Кроме того, бизнесмен отметил лингвистическую поддержку в переводе позиций оборудования на английский язык, помощь в выстраивании сотрудничества с представителем сирийской компании. Соответствующий документ подписан месяц назад, и сейчас организация нацелена на составление контракта.

Завершая обсуждение, Юрий Аршинов, советник министра экономического развития Саратовской области, рассказал о ситуации на мировом рынке.

- Никто просто так тебя не ждет. Нужно сотрудничать с высокопрофессиональным сообществом. У Саратовской области есть все данные для выхода на рынок, можно удачно сочетать близость с другими регионами, — подчеркнул он.

Юрий Аршинов обозначил ключевые экспортные рынки: Казахстан, Беларусь, Армения, Азербайджан, Турция, Иран. Растущее влияние оказывают рынки Китая и Южной Кореи.

ИСТОЧНИК KP.RU