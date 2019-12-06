Володин предложил расстаться с традицией застройщиков рассчитываться жильем

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-06T16:43:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове продолжается совещание по проблемам обманутых дольщиков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», тематика обсуждения была расширена. Председатель Госдумы Вячеслав Володин остановился на ситуации с социальной инфраструктурой.

- Я в течение двух лет в роли пожарного решаю вопросы строительства детсадов и школ в тех жилых районах, которые понастроили. Вот только что снова ругался с губернатором и мэром по этому поводу, – заявил Володин.

Он задался вопросом: «Зачем застройщики отдают жильем?».

- Потому что они тогда вместо 15% всего 5% стоимости отдают. А эти 10% – вот как раз детсады и школы. Два раза бюджет «обуваете». Леонид Александрович Писной, ну, честно, галошами рассчитываться дешевле, чем деньгами? Почему так у нас сделано в области? – задал он вопрос депутату областной думы, генеральному директору АО «Саратовоблжитлстрой».

Тот ответил, что «так исторически сложилось».

- Жму руку вам, нашел ответ. Давайте эту историческую традицию прекращать, – предложил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU