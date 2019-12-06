2019-12-06T16:53:10+03:00
Общество

Саратовские бизнесмены посетят Монголию и Китай

Ожидаются бизнес-миссии
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 6 декабря, в пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» прошел круглый стол на тему «Реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории Саратовской области».

Уже год нацпроект реализуется на территории регионов РФ.

Елизавета Нечаевская, замминистра — начальник управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности Минэкономразвития региона, рассказала о нацпроекте.

- Саратовская область участвует в четырех проектах, входящих в структуру национального. Представлена широкая линейка мер поддержки: консультации по поводу того, куда можно обратиться, как подготовить документацию, как участвовать в бизнес-миссиях, искать иностранных партнеров, получить лингвистические, образовательные и другие услуги, — отметила она.

В этом году были организованы бизнес-миссии в Турцию, Иран, Азербайджан, планируются поездки в Монголию и Вьетнам. Регион посетили бизнесмены из Армении, Китая.

Как итог — 354 субъекта МСП получили поддержку, оказана 691 услуга, заключены 78 экспортных контрактов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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