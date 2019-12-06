Сотрудники компании «Саратовгаз» устранили нарушения в работе газового оборудования, которые могли повлечь за собой отравление угарным газом

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-06T16:13:24+03:00

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Сотрудники компании «Саратовгаз» провели совместный с МЧС рейд, направленный на проверку технического состояния внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в домах старого жилого фонда Саратова.

В одной из квартир на улице Чернышевского, 146 газовики выявили серьезные нарушения в работе бытовых газовых приборов. Газовая колонка подключена к газовой трубе при помощи тройника, отвод ее продуктов сгорания осуществлялся через гофру, отсутствует очистной карман дымохода. Ситуация значительно усугублена тем, что в помещении кухни нет вентиляционного канала. Все эти отступления от установленных норм могли привести к скоплению угарного газа в помещении и гибели людей.

В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 года № 410 и с целью предотвращения аварийных ситуаций несоответствующее нормам безопасности оборудование было отключено. Кран перед ним демонтирован. Вместо него установлены заглушка и пломба.

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Представители газораспределительной организации напоминают, что абоненты несут ответственность за техническое состояние своих газопотребляющих приборов. Они обязаны заключить договор на их техническое обслуживание, обеспечивать доступ специалистам для проведения этих работ.

Необходимо постоянно проветривать помещение во время использования газового оборудования и проверять тягу в дымоходах и вентиляционных каналах перед его включением и во время эксплуатации. При любых подозрениях на неисправность газовых приборов или запах газа необходимо вызвать центральную аварийно-диспетчерскую службу компании по телефону «04».

СПРАВКА

В 2019 году на территории Саратова и области произошло 29 несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту. В результате происшествий пострадали 59 человек, в том числе 26 детей. В частности от отравления угарным газом погибли 11 человек, среди которых четыре ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU