2019-12-06T16:01:11+03:00
Происшествия

Под Вольском водитель грузовика не смог подкупить полицейского

Он предложил 1 тыс. рублей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На трассе из Вольска в Балаково стражи порядка остановили водителя «КамАЗа», управлявшего транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, во время оформления протокола мужчина попытался дать полицейскому 1 тыс. рублей за непривлечение его к административной ответственности.

Гражданина предупредили о последствиях поступка, однако тот стоял на своем. Теперь на водителя завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Получивших компенсацию обманутых дольщиков могут освободить от НДФЛ
Сотрудники компании «Саратовгаз» устранили нарушения в работе газового оборудования, которые могли повлечь за собой отравление угарным газом
Улицы Саратова от снега убирали 225 человек
В Саратове прошел конкурс юных художников
Выплаты обманутым дольщикам в Саратове в среднем на 30% превысят их затраты на квартиры
Работникам балашовского ЖКХ вернули 10 млн рублей долгов по зарплате
В Саратове прошел круглый стол для волонтеров
Житель Маркса проведет полгода в колонии за нетрезвую езду
В Саратовской области более 9,5 тыс. семей получают выплату на первенца
Злостный алиментщик из Энгельсского района «потерял» описанный телевизор
Панков: Володин предложил жителям Балаково придумать название будущего аэропорта
В Саратове пройдет турнир по армейскому рукопашному бою в честь Героя России