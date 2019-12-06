Под Вольском водитель грузовика не смог подкупить полицейского
Он предложил 1 тыс. рублей
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На трассе из Вольска в Балаково стражи порядка остановили водителя «КамАЗа», управлявшего транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, во время оформления протокола мужчина попытался дать полицейскому 1 тыс. рублей за непривлечение его к административной ответственности.
Гражданина предупредили о последствиях поступка, однако тот стоял на своем. Теперь на водителя завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU