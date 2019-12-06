В Саратове прошел конкурс юных художников

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-06T15:56:15+03:00

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В Саратове воспитанники изостудии «Художник» под руководством живописца Ирины Мельниковой нарисовали работы, на которых изобразили своих мам.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, по итогам конкурса юные художники, занявшие призовые места, награждены благодарственными письмами и памятными подарками, а их работы были представлены на праздничном концерте «Самая лучшая мама на свете» в Саратовском областном Доме работников искусств.

В категории от пяти до семи лет бронзу взяла Оксана Кормилицына, среди соперников от восьми до десяти лет лучшей стала Екатерина Ушакова.

В пяти номинациях: «За творческий подход и оригинальность решения» приз получил Савва Серов.

ИСТОЧНИК KP.RU