В Саратове прошел конкурс юных художников
В Саратове воспитанники изостудии «Художник» под руководством живописца Ирины Мельниковой нарисовали работы, на которых изобразили своих мам.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, по итогам конкурса юные художники, занявшие призовые места, награждены благодарственными письмами и памятными подарками, а их работы были представлены на праздничном концерте «Самая лучшая мама на свете» в Саратовском областном Доме работников искусств.
В категории от пяти до семи лет бронзу взяла Оксана Кормилицына, среди соперников от восьми до десяти лет лучшей стала Екатерина Ушакова.
В пяти номинациях: «За творческий подход и оригинальность решения» приз получил Савва Серов.
ИСТОЧНИК KP.RU