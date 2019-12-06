Работникам балашовского ЖКХ вернули 10 млн рублей долгов по зарплате
Прокуратура Балашова выявила нарушения соблюдения трудового законодательства на предприятии-банкроте.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, МУП «Балашовское ЖКХ», осуществляющее деятельность в сфере обеспечения коммунальных услуг, в мае 2010 года Арбитражным судом Саратовской области признано банкротом. Конкурсное производство завершили в декабре 2018 года, однако предприятие задолжало 248 бывшим работникам почти 10 млн рублей.
Прокурор города внес представление в администрацию района, которое удовлетворено.
Орган местного самоуправления обратился в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением об изменении порядка очередности погашения требований кредиторов, которое рассмотрено и удовлетворено.
После вмешательства надзорного ведомства задолженность по выходному пособию погашена перед всеми бывшими работниками МУП «Балашовское ЖКХ».
ИСТОЧНИК KP.RU