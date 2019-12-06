2019-12-06T15:51:03+03:00
Общество

Работникам балашовского ЖКХ вернули 10 млн рублей долгов по зарплате

Денег не видели 248 человек
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Балашова выявила нарушения соблюдения трудового законодательства на предприятии-банкроте.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, МУП «Балашовское ЖКХ», осуществляющее деятельность в сфере обеспечения коммунальных услуг, в мае 2010 года Арбитражным судом Саратовской области признано банкротом. Конкурсное производство завершили в декабре 2018 года, однако предприятие задолжало 248 бывшим работникам почти 10 млн рублей.

Прокурор города внес представление в администрацию района, которое удовлетворено.

Орган местного самоуправления обратился в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением об изменении порядка очередности погашения требований кредиторов, которое рассмотрено и удовлетворено.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по выходному пособию погашена перед всеми бывшими работниками МУП «Балашовское ЖКХ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Получивших компенсацию обманутых дольщиков могут освободить от НДФЛ
Сотрудники компании «Саратовгаз» устранили нарушения в работе газового оборудования, которые могли повлечь за собой отравление угарным газом
Улицы Саратова от снега убирали 225 человек
Под Вольском водитель грузовика не смог подкупить полицейского
В Саратове прошел конкурс юных художников
Выплаты обманутым дольщикам в Саратове в среднем на 30% превысят их затраты на квартиры
В Саратове прошел круглый стол для волонтеров
Житель Маркса проведет полгода в колонии за нетрезвую езду
В Саратовской области более 9,5 тыс. семей получают выплату на первенца
Злостный алиментщик из Энгельсского района «потерял» описанный телевизор
Панков: Володин предложил жителям Балаково придумать название будущего аэропорта
В Саратове пройдет турнир по армейскому рукопашному бою в честь Героя России