Работникам балашовского ЖКХ вернули 10 млн рублей долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 15:32 2019-12-06T15:51:03+03:00

Денег не видели 248 человек

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Прокуратура Балашова выявила нарушения соблюдения трудового законодательства на предприятии-банкроте.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, МУП «Балашовское ЖКХ», осуществляющее деятельность в сфере обеспечения коммунальных услуг, в мае 2010 года Арбитражным судом Саратовской области признано банкротом. Конкурсное производство завершили в декабре 2018 года, однако предприятие задолжало 248 бывшим работникам почти 10 млн рублей.

Прокурор города внес представление в администрацию района, которое удовлетворено.

Орган местного самоуправления обратился в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением об изменении порядка очередности погашения требований кредиторов, которое рассмотрено и удовлетворено.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по выходному пособию погашена перед всеми бывшими работниками МУП «Балашовское ЖКХ».

ИСТОЧНИК KP.RU