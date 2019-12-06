В Саратове прошел круглый стол для волонтеров
В Международный день добровольца (волонтера) в комитете по образованию администрации Саратова для представителей школьных волонтерских отрядов был организован круглый стол на тему «Достичь вершины!».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ребятам рассказали о возможности участия во всероссийском проекте «Ты решаешь!», проекте «РДШ — территория самоуправления», призвали активнее принимать участие в мероприятиях движения.
Участники круглого стола узнали о победах наших волонтеров во всероссийских конкурсах 2019 года.
Так, во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы», гранты на реализацию своих проектов получили отряды волонтеров двух общеобразовательных учреждений Саратова — школы №40 и гимназии №4.
По итогам всероссийского молодежного образовательного форума «Территория Смыслов» — «Россия — страна возможностей. Экосреда — образование» Оксана Антонова и Михаил Иванов стали победителями и обладателями гранта с проектом «#PROДетство», целью которого является создание централизованной межрегиональной площадки по обучению основам вожатского мастерства школьников, активистов РДШ, подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Свыше 50 человек получили личные книжки волонтера. Также состоялось награждение победителей городского фестиваля-конкурса «Лучший вожатый лета — 2019».
ИСТОЧНИК KP.RU