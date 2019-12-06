Житель Маркса проведет полгода в колонии за нетрезвую езду
Его лишили прав на три года
Изменить размер текста:
Суд признал 36-летнего жителя Маркса виновным в нетрезвой езде при наличии судимости за это же преступление.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 31 октября вечером пьяного гражданина остановили на 353-м км трассы, ведущей из Самары в Волгоград.
Инспекторы установили, что водитель был нетрезв.
Мужчину обязали провести полгода в исправительной колонии общего режима с лишением прав на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU