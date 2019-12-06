2019-12-06T15:47:02+03:00
Происшествия

Житель Маркса проведет полгода в колонии за нетрезвую езду

Его лишили прав на три года
Дарья Вострикова
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Суд признал 36-летнего жителя Маркса виновным в нетрезвой езде при наличии судимости за это же преступление.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 31 октября вечером пьяного гражданина остановили на 353-м км трассы, ведущей из Самары в Волгоград.

Инспекторы установили, что водитель был нетрезв.

Мужчину обязали провести полгода в исправительной колонии общего режима с лишением прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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