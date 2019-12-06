В Саратовской области более 9,5 тыс. семей получают выплату на первенца

СЕГОДНЯ 15:23 2019-12-06T15:46:13+03:00

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В Саратовской области продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, более 9,5 тыс. саратовских семей получают ежемесячную выплату в размере 9 022 рублей, положенную родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка, из них 3 665 семей получают выплату на детей, рожденных в 2019 году.

Оформить льготу гражданам помогают специалисты органов социальной поддержки населения. Сотрудники УСПН проводят масштабную разъяснительную работу с населением, выезжают в отдаленные населенные пункты района с бесплатными консультациями для граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU