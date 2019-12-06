2019-12-06T15:32:11+03:00
Происшествия

Злостный алиментщик из Энгельсского района «потерял» описанный телевизор

Его ждет наказание
Дарья Вострикова
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На исполнении в Энгельсском районном отделе находится производство о взыскании с должника алиментов. Согласно решению суда мужчина должен был ежемесячно выплачивать денежные средства на содержание своего ребенка, однако в добровольном порядке он этого не делал.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, у гражданина описали холодильник и телевизор. Имущество было оставлено алиментщику на ответственное хранение с предупреждением об уголовной ответственности за его растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу.

Следующая проверка показала, что техника исчезла. Гражданин утверждал, что якобы «потерял» ее.

На него завели уголовное дело за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Теперь мужчину ждет наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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