2019-12-06T15:26:00+03:00
Общество

В Саратове пройдет турнир по армейскому рукопашному бою в честь Героя России

Мероприятие состоится в субботу
Дарья Вострикова
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В субботу, 7 декабря, в Саратове состоится десятый юбилейный турнир по армейскому рукопашному бою. Соревнования посвящены Герою Российской Федерации Николаю Исаеву и приурочены к памятной дате — День Героев Отечества, который отмечается ежегодно 9 декабря. Турнир проводится при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области в рамках реализации региональной программы грантовой поддержки НКО.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, в 9:00 планируется церемония возложения цветов к памятнику Герою России Николаю Исаева. После чего в ФОК «Юбилейный» начнется торжественное открытие турнира.

Соревнования будут проходить два дня. В них примут участие спортсмены в возрастной категории от шести до 18 лет. Планируется участие команд из Саратовской, Воронежской и Самарской областей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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