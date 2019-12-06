Правительство Саратовской области сможет потратить более 1 млрд рублей на поддержку инвестпроектов

СЕГОДНЯ 13:48 2019-12-06T13:59:12+03:00

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Сегодня, 6 декабря, председатель Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Балаково рассказал о новых возможностях правительства Саратовской области в поддержке инвестпроектов.

- Принятие федерального закона о бюджете на следующий год позволяет региону со следующего года оказывать поддержку бизнесу, создавать условия для инвестирования в Саратовскую область. Мы разрешаем региону, у которого есть задолженность перед федеральным бюджетом, половину от этих платежей направлять на инфраструктуру, создание новых производств в регионе, — отметил он.

Вячеслав Володин пояснил — с нынешней задолженностью перед Минфином в 23 млрд рублей, региону нужно возвращать 10% от этой суммы в год. Согласно изменениям в законе о бюджете, отдавать теперь надо 5%, а вторые 5% — направлять на развитие предприятий, производств, поддержку инвестпроектов в рамках государственно-частного партнерства. В первую очередь, это инфраструктурные вопросы: дороги, газ, электроэнергия, вода, свет. На поддержку таких проектов регион будет тратить немногим более миллиарда.

Эти деньги госдолга региона будут гаситься за счет налогов, которые станут поступать от этих предприятий. Однако если регион вложит средства в проект, который по каким-то причинам не будет реализован, то деньги придется возвращать из казны региона.

Также председатель Госдумы отметил работу губернатора Саратовской области Валерия Радаева, с приходом которого в 2012 году с 37 млрд рублей дорогих банковских кредитов их объем сократился до 16 млрд рублей. Часть долговых обязательств были переведены в бюджетные кредиты по сниженным процентам. Благодаря их большому объему регион получит возможность больше тратить на поддержку инвестпроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU