В Саратовской области от снега очистили более 2 тыс. дворов
Управляющие компании Саратовской области заканчивают очищать дворы от снега.
- Большинство из них используют привлеченную технику для уборки - в городе за сутки работало 20 единиц, а по всей области — 255 единиц спецтехники, — сообщили «КП-Саратов» в Госжилинспекции региона.
За прошедшие сутки в Саратовской области очистили более 2 тыс. дворов многоквартирных домов, из них в Саратове — 578.
Госжилинспекция проверили несколько мест, например, двор у домов №№5 и 6 по набережной Космонавтов, №№3 и 12а по Весенней улице и многие другие. Инспекторы отметили, что УК в этом сезоне более ответственны, чем в прошлом.
ИСТОЧНИК KP.RU