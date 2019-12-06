В Саратовской области от снега очистили более 2 тыс. дворов

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-06T13:30:56+03:00

Госжилинспекция отметила, что УК в этом сезоне более ответственны, чем в прошлом

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Управляющие компании Саратовской области заканчивают очищать дворы от снега.

- Большинство из них используют привлеченную технику для уборки - в городе за сутки работало 20 единиц, а по всей области — 255 единиц спецтехники, — сообщили «КП-Саратов» в Госжилинспекции региона.

За прошедшие сутки в Саратовской области очистили более 2 тыс. дворов многоквартирных домов, из них в Саратове — 578.

Госжилинспекция проверили несколько мест, например, двор у домов №№5 и 6 по набережной Космонавтов, №№3 и 12а по Весенней улице и многие другие. Инспекторы отметили, что УК в этом сезоне более ответственны, чем в прошлом.

ИСТОЧНИК KP.RU