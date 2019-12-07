В Саратовской области будет теплая суббота
Саратовцев ждет гололед
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В Саратовской области сегодня, 7 декабря, не будет осадков.
- Ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами прогнозируется туман с видимостью 500–1000 метров, изморозь менее 20 мм и гололед 0–5 мм, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Саратовцев предупреждают о гололедице на дорогах и юго-западном ветре, который будет дуть со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15 м/с.
Температура днем поднимется до -3…+2 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU