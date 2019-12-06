В Балакове анонсировано создание автокомбината с 1,5 тыс. работниками
Сегодня, 6 декабря, в рамках своего рабочего визита в Балаково Саратовской области председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил АО «МЗ Балаково».
После осмотра предприятия Володин поделился с журналистами информацией о планах предприятия. В их числе создание автокомбината с автопарком в 1 тыс. автомобилей и открытием более 1,5 тыс. новых рабочих мест.
По словам представителей завода, в случае успешной реализации всех планов налоговые отчисления в областной бюджет вырастут в пять раз.
АО «МЗ Балаково» — первый производитель проката в ПФО и передовое предприятие электрометаллургической отрасли России, это мини-завод мощностью более 1 млн тонн сортового проката в год. В 2019 году осуществлено обновление стратегии развития предприятия. Всего с момента запуска завода произведено более 4 млн тонн стали.
На сегодняшний день тут трудятся 1,2 тыс. человек со средней заработной платой 62 тыс. рублей.
Володин на металлургическом заводе в Балаково.
ИСТОЧНИК KP.RU