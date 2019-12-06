2019-12-06T13:45:12+03:00
Экономика

В Балакове анонсировано создание автокомбината с 1,5 тыс. работниками

Об этом было заявлено на встрече руководства АО «МЗ Балаково» и председателя Госдумы Вячеслава Володина
Юлия Кекова
Поделиться:
Вячеслав Володин на металлургическом заводе в БалаковоВячеслав Володин на металлургическом заводе в Балаково
Изменить размер текста:

Сегодня, 6 декабря, в рамках своего рабочего визита в Балаково Саратовской области председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил АО «МЗ Балаково».

После осмотра предприятия Володин поделился с журналистами информацией о планах предприятия. В их числе создание автокомбината с автопарком в 1 тыс. автомобилей и открытием более 1,5 тыс. новых рабочих мест.

По словам представителей завода, в случае успешной реализации всех планов налоговые отчисления в областной бюджет вырастут в пять раз.

АО «МЗ Балаково» — первый производитель проката в ПФО и передовое предприятие электрометаллургической отрасли России, это мини-завод мощностью более 1 млн тонн сортового проката в год. В 2019 году осуществлено обновление стратегии развития предприятия. Всего с момента запуска завода произведено более 4 млн тонн стали.

На сегодняшний день тут трудятся 1,2 тыс. человек со средней заработной платой 62 тыс. рублей.

Володин на металлургическом заводе в Балаково.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Получивших компенсацию обманутых дольщиков могут освободить от НДФЛ
Сотрудники компании «Саратовгаз» устранили нарушения в работе газового оборудования, которые могли повлечь за собой отравление угарным газом
Улицы Саратова от снега убирали 225 человек
Под Вольском водитель грузовика не смог подкупить полицейского
В Саратове прошел конкурс юных художников
Выплаты обманутым дольщикам в Саратове в среднем на 30% превысят их затраты на квартиры
Работникам балашовского ЖКХ вернули 10 млн рублей долгов по зарплате
В Саратове прошел круглый стол для волонтеров
Житель Маркса проведет полгода в колонии за нетрезвую езду
В Саратовской области более 9,5 тыс. семей получают выплату на первенца
Злостный алиментщик из Энгельсского района «потерял» описанный телевизор
Панков: Володин предложил жителям Балаково придумать название будущего аэропорта
В Саратове пройдет турнир по армейскому рукопашному бою в честь Героя России