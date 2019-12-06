В саратовском театре оперы и балета исполнили балет «Дон Кихот» с приглашенными солистами

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-06T12:52:29+03:00

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Vll Международный проект «Звезды мирового балета в Саратове» продолжает работу в Саратовском академическом театре оперы и балета. 4 декабря состоялся показ балета «Дон Кихот», в котором приняли участие прима-балерина театра «Кремлевский балет» Екатерина Первушина и премьер Национального балета Кубы и Балета Ниццы (Франция) Луис Валле.

Зрителям была представлен балет саратовского театра, премьера которого состоялась 22 февраля 2012 года. Балетмейстером-постановщиком выступил лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Кирилл-Симонов (Санкт- Петербург). Либретто Мариуса Петипа по роману Мигеля Сервантеса. Хореография Мариуса Петипа, Александра Горского, Кирилла Симонова.

Фото Армена Осипяна

Фестиваль «Звезды мирового балета в Саратове» представляет балеты своего репертуара, но главные партии в спектакле исполняют приглашенные солисты. Лауреат Всероссийских и международных конкурсов Екатерина Первушина (в партии Китри) в 2008 году окончила Пермское государственное хореографическое училище и в качестве ведущей солистки вошла в состав балетной труппы Самарского театра оперы и балета. Сейчас является прима-балериной «Кремлевского балета». Екатерина Первушина исполняет партии как классического, так и современного репертуара: Никия и Гамзатти («Баядерка»), Медора и Гюльнара («Корсар»), Одетта-Одиллия («Лебединое озеро») и другие.

Возлюбленного Китри Базиля исполнил Луис Валле. Солист начал свое обучение в балетной школе «Alejo Carpentier», продолжил обучение в Национальной школе балета, под руководством профессоров Фернандо Алонсо, Елена Конгас. Во время обучения принимал участие в престижных международных конкурсах в Мексике, Южной Африке и Италии. В 2015 году получил статус премьера Национального балета Кубы, в 2018 году вошел в состав балетной труппы театра Ниццы также в статусе премьера.

Фото Армена Осипяна

«Дон Кихот» это изысканный и утонченный балет с красочными костюмами, волшебной музыкой Людвига Минкуса и завораживающей хореографией. Екатерина Первушина и Луис Валле показали высокий уровень мастерства и завораживающее исполнение. Саратовские зрители с трепетом и восторгом наблюдали за исполнением звезд. Бурные аплодисменты и овации сопровождали каждый их выход. По словам Екатерина Первушиной, ей с Луисом было достаточно несколько репетиций, чтобы создать пару на сцене и войти в спектакль. Проделать эту сложную работу за столь короткое время, говорит о высоком профессионализме приглашенных солистов.

Дирижером спектакля выступил Медет Тургумбаев. В партии Дон Кихота Игорь Малащенко, Санчо Панса — Кирилл Родников, Лоренцо — народный артист России Игорь Стецюр-Мова. Оригинальные декорации и нетривиальные костюмы погружали зрителей в эпоху Сервантеса. Забавно и порой комично Алексей Михеев выступил в партии богатого дворянина по имени Гамаш. Во время поклона зрители достойно оценили его работу и громко бравировали.

В конце вечера сотрудники театра вручили приезжим солистам букеты цветов. По реакции зала можно было понять, что саратовцы по достоинству оценили исполнение звезд мирового балета. Овации и аплодисменты продолжались стоя несколько минут.

Фото Армена Осипяна

Теперь Саратов ждет солистов из Милана. 7 декабря на сцене театра оперы и балета состоится показ балета «Лебединое озеро». Главные партии исполнят прима-балерина и премьер театра Ла Скала Мартина Ардуино и Марко Агостино.

ИСТОЧНИК KP.RU