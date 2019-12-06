2019-12-06T12:13:00+03:00
Общество

Панков: Развитие промышленности в области выходит на новые горизонты

Ольга Симонова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о посещении спикером Госдумы Вячеславом Володиным завода по производству компонентов гидротурбин в Балакове.

- В Балаково Володин предложил австрийцам разрушить стену, которая сдерживает дальнейшее строительство цехов завода по производству компонентов гидротурбин. Здесь на совместном предприятии работает 95% балаковцев. Средняя зарплата 56 тыс. руб. Вспомним, в Саратове при Ипатове не нашлось земли для строительства завода на землях САЗа. Символично — развитие промышленности в нашей области выходит за привычные пределы. Как в свое время прорубали окно в Европу, чтобы учиться, перенимать новые технологии и переходить на более высокий уровень. Наш человеческий, промышленный ресурс в сочетании с европейским опытом открывают принципиально иные горизонты для развития, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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