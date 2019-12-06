Володин предложил властям Саратовской области поддерживать предприятие «РусГидро»

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-06T12:08:31+03:00

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Сегодня, 6 декабря, в Балаково Саратовской области с рабочим визитом прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер посетил предприятие по производству компонентов гидротурбин для ГЭС России и стран СНГ, с перспективой выхода на мировой рынок.

Генеральный директор ООО «Фойт Гидро» Гюнтер Энгельбутцедер показал Володину, как устроены цеха, объяснил основные этапы производства, в частности, показал, где проходят сварочные работы. Кстати, сварщики здесь получают в среднем около 57 тыс. рублей, что для Саратовской области весьма неплохая зарплата.

Володин пообщался со специалистами предприятия. Фото Юлии Кековой

Володин пообщался с одним и специалистов предприятия.

- Вот у вас какие специалисты! Следует поинтересоваться, где он учился и почему именно сюда пришел работать, — сказал спикер Госдумы, обращаясь к журналистам.

- Вот, посмотрите, гордиться надо такими объектами. Не хватает рабочих мест, чтобы специалисты не уезжали и оставались дома. Нужно создавать такие рабочие места. Нужно возвращать все тысячи людей, которые уехали в другие регионы на заработки, — заметил Володин сопровождавшим его губернатору Валерия Радаеву и депутату ГД Николаю Панкову.

Фото Юлии Кековой

Володин отметил, что это — один из крупных региональных проектов.

- Такие предприятия надо развивать и поддерживать. Потому что здесь сотрудники порядка 95% — балаковцы, не как на наших дорогах, где работают в основном иногородние.

Председатель Госдумы предложил губернатору поддерживать образовательные структуры, в частности, технические колледжи, которые обучают такие специальностям, что здесь требуются для работы.

Напомним, завод начал возводиться по инициативе Вячеслава Володина еще в 2013 году. Тогда он встречался с главой компании «РусГидро», были достигнуты договоренности о создании предприятия именно в Балакове. Ввод в эксплуатацию состоялся 26 июня 2019 года.

Фото Юлии кековой

ООО «Фойт Гидро» — предприятие по производству компонентов гидротурбин, созданное в Балакове Саратовской области при участии федеральной гидрогенерирующей компании ПАО «РусГидро» и австрийской компании Voith Hydro GmbH & Co.KG, специализирующейся на производстве гидротурбинного оборудования.

За время реализации проекта строительства завода в 2013–2018 годах было уплачено налогов на сумму 610 млн рублей, из них 272 млн рублей — в бюджет Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU